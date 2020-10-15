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    Клинические испытания российской вакцины от коронавируса начали в Венесуэле

    15 Октября 2020, 11:02

    БУЭНОС-АЙРЕС, ТАСС – КАЗИНФОРМ - Власти Венесуэлы отобрали добровольцев для участия в клинических испытаниях российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и приступили к их проведению. Об этом сообщил в среду президент южноамериканской республики Николас Мадуро, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    «Российская вакцина уже в Венесуэле, уже начинаются испытания, есть 2 тысячи добровольцев», - сказал он в эфире телеканала Venezolana de Television.

    По словам Мадуро, в Венесуэлу скоро также прибудут «несколько тысяч доз китайской вакцины». «Когда закончится третья фаза испытаний российской и китайской вакцины, будет получено разрешение от Всемирной организации здравоохранения и Панамериканской организации здравоохранения приступить к массовой вакцинации. Я думаю, это будет апрель, но мне сказали, что, возможно, раньше», - добавил президент Венесуэлы.

    В начале октября Мадуро заявил, что в испытаниях примут участие его сын и старшая сестра. Ранее исполнительный вице-президент страны Дельси Родригес отметила, что Боливарианская Республика планирует производить «Спутник V» на своей территории.

    Напомним, широкая вакцинация от коронавируса также планируется и в Гонконге. Она начнется во втором квартале 2021 года.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Здравоохранение Южная Америка
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