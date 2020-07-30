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    Клинические испытания казахстанской вакцины против Covid-19 могут стартовать в начале сентября

    30 Июля 2020, 21:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор НИИ проблем биологической безопасности, доктор биологических наук Кунсулу Закарья назвала примерные сроки клинических испытаний вакцины против Covid-19, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Режим ЧП был объявлен 16 марта. С 19-го был объявлен карантин, а 23 марта мы получили патологический материал от больных, которые находились на лечении в инфекционных больницах города Алматы. Через 7 дней, 30 марта, в лабораториях высокой степени защиты BSL-3 из патологических образцов мы выделили вирус SARS-CoV-2, который является возбудителем коронавирусной инфекции COVID-19. За месяц с небольшим, 9 мая, мы уже разработали первую казахстанскую инактивированную вакцину. Это великолепный результат – ученые поймут, о чем я говорю. Причем сделано это было не большим штатом в 2-3 тысячи ученых, как в других странах, у нас здесь всего 56 ученых-вирусологов. Вакцина принята ВОЗ и вошла в список вакцин против COVID-19 для доклинических испытаний в качестве кандидатной вакцины», - сказала Кунсулу Закарья в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

    По ее словам, с 15 мая по сегодняшний день проводятся доклинические испытания уже кандидатной инактивированной вакцины на лабораторных животных – это мыши, сирийские золотистые хомяки, крысы, морские свинки, хорьки и кролики.

    «На них изучаются все параметры, которые требуют ВОЗ и государственная фармакопея РК. Это токсичность, пирогенность, аллергенность, иммуногенность. Кроме того, нами начаты доклинические испытания на макаках-резус. В настоящее время наша вакцина проверяется в Центре экспертизы лекарственных средств, то есть проверяются результаты на воспроизводимость заявленных результатов. Ориентировочно в начале сентября мы планируем выйти на клинические испытания (на человеке)», - заявила ученый.

    Она пояснила, что есть определенные международные требования по тестированию вакцин.

    «Поэтому сроки также будут зависеть от всех задействованных в процессе сторон, от скорости организации и проведения клинических испытаний, рассмотрения отчетов по клиническим испытаниям и др. Если все пойдет согласованно по намеченному плану, то государственную регистрацию вакцины можно получить уже в конце этого года», - заключила К. Закарья.


    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Наука Здравоохранение Коронавирус в РК
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