Клинические больницы города Алматы посетили сенаторы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК Бакытжан Жумагулов, Динар Нукетаева, Султанбек Макежанов, Дана Нуржигит и Нурторе Жусип побывали в клинических больницах города Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

На встрече с медицинскими работниками сенаторы обсудили вопросы оснащения больницы для дальнейшего улучшения качества оказываемой медпомощи населению.

Сенаторам сообщили, что клиниками оказывается специализированная медицинская помощь, в том числе реабилитационная, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, обязательного социального медицинского страхования и сверх его объема в виде платных услуг.

Также сенаторам рассказали, что недавно больница была оснащена новым медицинским оборудованием, позволяющим оказывать широкий спектр услуг.

Парламентарии побеседовали не только с медперсоналом, но и с самими пациентами. Депутатов волновали и проблемные моменты жизнедеятельности больницы, вопросы системы медицинского обслуживания.

В рамках встречи состоялось торжественное открытие вновь отремонтированного городского Центра пульмонологии.

Напомним, депутаты Сената продолжают встречи в регионах.