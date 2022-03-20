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    Клинические больницы города Алматы посетили сенаторы

    20 Марта 2022, 21:28

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената Парламента РК Бакытжан Жумагулов, Динар Нукетаева, Султанбек Макежанов, Дана Нуржигит и Нурторе Жусип побывали в клинических больницах города Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    На встрече с медицинскими работниками сенаторы обсудили вопросы оснащения больницы для дальнейшего улучшения качества оказываемой медпомощи населению.

    Сенаторам сообщили, что клиниками оказывается специализированная медицинская помощь, в том числе реабилитационная, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, обязательного социального медицинского страхования и сверх его объема в виде платных услуг.

    Также сенаторам рассказали, что недавно больница была оснащена новым медицинским оборудованием, позволяющим оказывать широкий спектр услуг.

    Парламентарии побеседовали не только с медперсоналом, но и с самими пациентами. Депутатов волновали и проблемные моменты жизнедеятельности больницы, вопросы системы медицинского обслуживания.

    В рамках встречи состоялось торжественное открытие вновь отремонтированного городского Центра пульмонологии.

    Напомним, депутаты Сената продолжают встречи в регионах.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Сенат Здравоохранение Врачи
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