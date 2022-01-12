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    Клиенты КСЖ «Евразия» получат свои выплаты своевременно

    12 Января 2022, 16:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - АО «Компания по страхованию жизни «Евразия» сообщает, что никаких задержек в осуществлении пенсионных выплат по договорам пенсионного аннуитета в Республике Казахстан не зафиксировано, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    В 2022 году КСЖ «Евразия» уже осуществила 825 страховых выплат по действующим договорам пенсионного аннуитета на общую сумму 35 млн тенге.

    «Никакие возможные ограничения в предоставлении услуг телекоммуникаций или сети Интернет не скажутся на получении пенсионных выплат по договорам пенсионного аннуитета», - прокомментировала председатель правления компании АО «КСЖ «Евразия» Гульмира Убегалиева.

    По всем вопросам Вы можете обращаться в КСЖ «Евразия» по телефонам +7 (701) 301-41-84 и +7 (701) 082-94-22 или по электронной почте info@eulife.kz.

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