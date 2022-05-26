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    Клиенты КАФ в Восточно-Казахстанской области завершают посевную кампанию

    26 Мая 2022, 16:59

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Чтобы оценить эффективность оказываемой поддержки акционерное общество «КазАгрофинанс» холдинга «Байтерек» организовало пресс-тур в Восточно-Казахстанскую область. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

    «Состоялся выезд на поля надежного клиента КАФ - ТОО «Тамирлан и К». Это хозяйство сотрудничает с нами с 2018 года и за последние 4 года с целью обновления машинно-тракторного парка приобрело 12 единиц техники в лизинг на сумму 625 млн тенге, в том числе в 2021 году заключено договоров финансового лизинга на сумму 121 млн тенге», - пояснили в компании.

    Как отметил директор ТОО «Тамирлан и К» Рустам Жамбусинов, благодаря высокой производительности закупаемой через КАФ техники можно за 10-12 дней провести посевную на 2 тыс. га обрабатываемых полей. Уже третий год весна приходит раньше обычного, что позволило начать посевную 27 апреля и быстро завершить сев зерновых, а сейчас механизаторы хозяйства производят внесение удобрений.

    Акционерное общество «КазАгроФинанс» - крупнейший финансовой институт, предоставляющий субъектам АПК лизинговые услуги для приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования.

    Компания успешно осуществляет свою деятельность на протяжении более 20 лет, способствуя развитию технического оснащения аграрного сектора, и остается надежным партнером отечественных фермеров.

    В целом, в 2022 году, по состоянию на 17 мая, КАФ заключил договоры финлизинга на закуп 4 тыс. единиц различной сельскохозяйственной техники на сумму 46 млрд 228 млн тенге.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Восточно-Казахстанская область Сельское хозяйство Усть-Каменогорск
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