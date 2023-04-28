Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 453.39 eur/kzt 498.18

    rub/kzt 5.63 cny/kzt 65.5
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Закон и право

    Клиентка нанесла телесные повреждения водителю такси в Темиртау

    28 Апреля 2023, 14:01

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Клиентка нанесла телесные повреждения водителю такси в Карагандинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Восточный отдел полиции города Темиртау поступило сообщение, что в одном из районов города некто устроил разборку с водителем такси. На место происшествия прибыл ближайший наряд батальона патрульной полиции.

    33-летний потерпевший пояснил, что занимается частным извозом. Несколькими минутами ранее он подвозил клиентку. Во время движения между таксистом и пассажиркой произошла словесная ссора, в ходе которой женщина каким-то металлическим предметом нанесла ему телесные повреждения.

    По горячим следам полицейские задержали 27-летнюю подозреваемую, которая дала признательные показания. Оказалось, выясняя отношения с таксистом, клиентка пустила в ход связку ключей. Потерпевшему выдано направление на судмедэксмертизу. Ведется досудебное расследование по статье 293 УК РК «Хулиганство».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Карагандинская область Происшествия МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанский полицейский стал чемпионом мира по панкратиону
    Рабочий скончался при обрушении конструкции на стройке в Кызылорде
    Пассажир поезда оштрафован за срыв стоп-крана в нетрезвом состоянии в Атырауской области
    Старшеклассник распылил перцовый баллончик в школе Павлодара
    Популярное
    1 Судья Верховного суда Дана Токмурзина освобождена от должности
    2 Мурат Умралеев назначен акимом Шынгырлауского района ЗКО
    3 Особенного ребенка избивали в детском саду в Астане
    4 Снижение вреда в борьбе с вредными привычками: эксперты обсудили эффективность подхода
    5 Сотрудничество в авиационной сфере обсудили Премьер-Министр РК и глава компании TAV Airports Holding
    Новости партнеров