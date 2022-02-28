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    Клиентам CберБанка Казахстан доступны все сервисы и услуги в полном объёме

    28 Февраля 2022, 10:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - CберБанк Казахстан (ДБ АО «Сбербанк») продолжает работать в штатном режиме и выполняет все свои обязательства перед клиентами и партнерами. Как и прежде, клиентам (физическим и юридическим лицам) доступны их средства и сервисы в полном объёме. Также клиенты могут осуществлять расчеты и переводы в тенге и в иностранной валюте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

    На сегодняшний день для физических лиц доступны операции по снятию и пополнению счетов, оплата товаров и услуг, переводы в национальной и иностранной валюте, обмен валют. Операции по пластиковым картам всех платежных систем включая VISA и MasterCard осуществляются в обычном режиме.

    Клиенты могут получить услуги СберБанка как в отделениях, так и онлайн в мобильных приложениях Sber KZ и СберБизнес, а также по другим каналам обслуживания.

    Напомним, что ДБ АО «Сбербанк» выступает участником системы обязательного гарантирования депозитов. Сбережения вкладчиков застрахованы Казахстанским фондом гарантирования депозитов. Гарантированию подлежат депозиты и деньги на текущих счетах и платежных картах.

    Вместе с тем кредитование доступно для клиентов, получивших одобрение по заявкам.

    CберБанк Казахстан является системозначимым банком второго уровня и за годы работы не раз подтвердил свою надежность. Сегодня СберБанк сохраняет лидерские позиции по всем ключевым показателям и занимает второе место по объему активов среди банков второго уровня в Казахстане.

    ДБ АО «Сбербанк» казахстанский банк и осуществляет свою деятельность в рамках законодательства Республики Казахстан и обладает всеми необходимыми ресурсами, опытом и экспертизой для успешной работы в сложившихся геополитических условиях.

    Клиенты СберБанка продолжают свободно оплачивать товары и услуги как через собственные, так и через партнёрские платёжные сервисы. Все они работают в штатном режиме, без перебоев. Совершать операции всё также можно через Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и SberPay.

    Банк призывает проверять информацию и доверять только официальным источникам. СберБанк будет уведомлять обо всех изменениях по официальным каналам банка.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Банки Экономика
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