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    Кластер восточной медицины Узбекистана представляет интерес для Казахстана - Ералы Тугжанов

    4 Марта 2021, 18:07

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Созданный и успешно функционирующий в Узбекистане кластер восточной медицины представляет особый интерес для Казахстана. Такое мнение высказал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов в интервью собственному корреспонденту МИА «Казинформ».

    «У нас с Узбекистаном исторически сложившиеся дружеские отношения. В период пандемии были многие серьезные вопросы к системе здравоохранения, есть огромный опыт и в Казахстане, и Узбекистане, поэтому мы сегодня специально приехали обменяться наработками по нескольким направлениям. Первый вопрос — это, конечно же, качество жизни населения наших регионов. Это главное богатство наших стран, поэтому обеспечение лекарственными препаратами, их доступностью, обеспечение материально-технической базой - главные вопросы, которые стоят на повестке дня. Второе это цифровизация системы здравоохранения», - сказал Е. Тугжанов.

    В рамках посещения Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра имени академика А. Вахидова казахстанскую делегацию ознакомили с опытом работы узбекских хирургов.

    «Мы находимся в ведущем хирургическом центре. Здесь тоже есть вопросы обмена опытом по разным направлениям, проведению разных видов операций, в том числе по пересадке сердца, печени и других органов. Поэтому здесь есть над чем трудиться нашему медицинскому сообществу. Все эти вопросы касаются и Казахстана, и Узбекистана, и наши коллеги попросили обменяться по всем этим направлениям», - добавил вице-премьер.

    Одной из целей визита спикер назвал ознакомление с опытом расширения спектра нетрадиционной восточной медицины, развивающегося в Узбекистане.

    «Особенно для нас интересен созданный в Узбекистане большой кластер по восточной медицине. Мы бы хотели поработать в этом направлении», - отметил глава казахстанской делегации.

    Напомним, сегодня казахстанская делегация во главе с заместителем Премьер-Министра РК Ералы Тугжановым прибыла в Ташкент. В состав делегации вошли министр здравоохранения РК Алексей Цой, вице-министр образования и науки Рустем Бигари, а также председатель комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Правительство РК Здравоохранение Узбекистан
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