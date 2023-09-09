Классика всегда будет живым источником – дирижер Алан Бурибаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В театре «Астана опера» праздник – открытиеXI театрального сезона. Сезон открыло национальное достояние – опера «Абай», передает МИА «Казинформ».

История произведения начинается 24 декабря 1944 года. Премьера оперы состоялась в ГАТОБ имени Абая. На сцене «Астана Опера» впервые «Абай» прозвучал 25 сентября 2015 года.

Композиторы оперы Ахмет Жубанов, Латыф Хамиди на либретто Мухтара Ауэзова в трактовке всемирно известного дирижера, Заслуженного деятеля Казахстана, лауреата Государственной премии Республики Казахстан Алана Бурибаева.

Дирижер рассказал журналистам о том, что выбор произведения логичен с точки зрения политики театра.

«Я считаю, что это закономерно, что шедевр национальной классики - опера «Абай» открывает новый театральный сезон. Это творение позволяет узнать и напомнить нам о творчестве великих композиторов, писателя и конечно самого Абая Кунанбаева. Это многогранная интересная история с захватывающим сюжетом, в котором показан быт и уклад казахского народа. Задача нашего театра это в первую очередь поддержка национального искусства. Опера «Абай»– визитная карточка нашего театра», – поделился Алан Бурибаев.

Спектакль был показан во многих странах мира и собрал бесчисленные восторженные отклики публики. Более того, нам встретилась большая поклонница оперы из США, побывавшая в казахстанском театре не менее 126 раз.

Театр «Астана Опера» готовиться встречать гостей с репертуаром великолепный репертуар. Ближайшее мероприятие в графике дирижера 14октября.

«Я буду дирижировать одно из главных произведений классической симфонической музыки – Симфонию №5 Бетховена. Наш оркестр –замечательный. Считаю, что его нужно показывать, как вдохновение, мотор театра. Потому что именно оркестр является сердцем мероприятия», – пригласил заслуженный деятель.

Опера «Абай» знакома очень многим, известна по всему миру, тем не менее она продолжает собирать полные залы. Классические произведения необходимо пересматривать, чтобы в каждым разом видеть больше смыслов и образов.

«Классика вечна. К ней мы постоянно обращаемся. Таким образом, мы закладываем правильные основы для будущих поколений. Театр – это немертвый текст, в котором время застыло. Зритель растет и наполнившись новым опытом видит произведения совсем иначе. Даже я как дирижер в разном возрасте по-разному буду исполнять один и тот же спектакль. Классика всегда будет живым источником», – заметил Бурибаев.

Дирижер-постановщик «Абая» – музыкант мирового масштаба. Алан Бурибаев – один из самых известных за рубежом казахстанских дирижеров. В прошлом году он поставил масштабную оперу «Война и мир» С. Прокофьева в Будапеште и оперу «Евгений Онегин» П. Чайковского в Любляне. Активно занимается популяризацией национальной музыки. Среди последних премьер маэстро, которая завершила юбилейный X театральный сезон «Астана Опера», – симфоническая сюита из оперы «Курмангазы» Ахмета Жубанова и Газизы Жубановой. Символично, что открытие нового сезона также ознаменует творение казахстанских композиторов.

Рассказывая о музыкальной составляющей оперы «Абай», нельзя не отметить постановочную часть спектакля. Итальянский режиссер Джанкарло дель Монако в сотворчестве с выдающимся сценографом Эцио Фриджерио и лауреатом премии «Оскар», художником по костюмам Франкой Скуарчапино создал потрясающую атмосферу погружения в эпоху, а великолепные костюмы сами по себе являются произведением искусства.

В первый вечер XI сезона на сцену выйдут ведущие солисты театра Заслуженные деятели Казахстана: заглавную партию Абая исполнит Жанат Шыбыкбаев, Айдар – Меир Байнеш, Ажар – Айгуль Ниязова. В роли Жиренше выступит Талгат Галеев, Азим – Беимбет Танарыков, Карлыгаш – Татьяна Вицинская, Кокбай –Ержан Саипов, Сырттан – Болат Есимханов, Нарымбет – Артур Габдиев, Мес – Хайдар Мустапин.