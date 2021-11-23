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    Китайскую обувь на 73 млн пытались провезти в Кыргызстан через границу Казахстана

    23 Ноября 2021, 20:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли незаконный ввоз товаров на таможенном посту «Алтынколь-Жол», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

    «Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматинской области выявлен факт экономической контрабанды детской и спортивной обуви. При этом, в товаросопроводительных документах были указаны ложные сведения, а товары были незадекларированными», - говорится в сообщении.

    Как рассказали в ведомстве, гражданин Кыргызской Республики пытался провезти данные товары из КНР в Кыргызскую Республику через таможенный пост «Алтынколь-Жол». Общая сумма товаров составила 73 миллиона тенге.

    Виновному назначен штраф в размере 2,2 млн тенге, товары конфискованы и будут обращены в доход государства.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Борьба с преступностью Пограничники Кыргызстан
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