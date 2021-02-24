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    Китайский зонд «Тяньвэнь-1» успешно вышел на парковочную орбиту Марса

    24 Февраля 2021, 08:34

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китайский зонд «Тяньвэнь-1» успешно вышел на парковочную орбиту Марса, говорится в опубликованном в среду сообщении Государственного космического управления КНР Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «24 февраля в 06:29 ч. китайский зонд «Тяньвэнь-1» после выполнения орбитального маневра успешно вышел на парковочную орбиту Марса», - говорится в заявлении.

    Зонд включает орбитальный аппарат, посадочный модуль и марсоход. Посадочный модуль с марсоходом должен совершить посадку на Марсе в мае или июне текущего года.

    Напомним, что зонд «Тяньвэнь-1» был запущен 23 июля 2020 года с космодрома «Вэньчан» (провинция Хайнань) при помощи тяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-5».

    Как ранее заявляли в Госкомитете космического управления КНР, среди научных целей миссии – исследование морфологии и геологических характеристик поверхности Марса, атмосферной ионосферы и характера окружающей среды, физических полей и внутренней структуры планеты.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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