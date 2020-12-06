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    Китайский зонд с лунным грунтом состыковался с возвращаемым модулем

    6 Декабря 2020, 09:50

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – В воскресенье китайский зонд «Чанъэ-5» успешно состыковался с орбитальным и возвращаемыми модулями на лунной орбите, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Китайское национальное космическое управление (CNSA).

    Образцы лунного грунта были перегружены на возвращаемый модуль. Всего было собрано 2 килограмма реголита (лунного грунта).

    Напомним, зонд «Чанъэ-5» запущен 24 ноября. Он включает в себя орбитальный, посадочный, взлетный и возвращаемый модули.

    1 декабря посадочно-взлетный комплекс прилунился, а 3 декабря зонд «Чанъэ-5» завершил сбор образцов лунного грунта и перенес во взлетный модуль, который в последствии покинул поверхность Луны и вышел на заданную орбиту.

    Посадка возвращаемого модуля ожидается в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.

    По сообщениям ИА «Синьхуа», запуск зонда «Чанъэ-5» является одной из самых сложных и трудных миссий в истории космонавтики КНР.

    В случае успеха миссия «Чанъэ-5» впервые за более чем 40 лет доставит на Землю образцы лунного грунта, а Китай станет третьей страной после США и СССР, которой удалось решить такую задачу.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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