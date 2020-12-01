Китайский зонд «Чанъэ-5» успешно совершил посадку на поверхность Луны

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Китайский зонд «Чанъэ-5» во вторник совершил успешную посадку на поверхность Луны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальное космическое управление Китая.

«После успешной посадки аппарат официально начал свою работу на поверхности Луны, которая продлится в течение двух суток», - говорится в заявлении.

Напомним, что миссия данного зонда состоит в сборе и доставке на Землю образцов грунта с поверхности Луны. Ожидается, что лунный зонд «Чанъэ-5» доставит на Землю около 2 кг образцов лунного грунта.

Зонд «Чанъэ-5», общая масса которого составляет 8,2 тонны, состоит из орбитального, спускаемого, возвращаемого и взлетного модулей.

Китайская программа по исследованию Луны запущена в 2004 году. Она состоит из трех этапов: облета Луны, посадки на ее поверхности и доставки на Землю образцов лунного грунта.