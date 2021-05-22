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    Китайский марсоход сошел на  поверхность красной планеты

    22 Мая 2021, 16:57

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Первый китайский марсоход «Чжужун» сошел с посадочной платформы на поверхность Марса. Об этом в субботу сообщило Национальное космическое управление Китая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Марсоход «Чжужун» сошел с посадочной платформы на поверхность Марса», - говорится в заявлении ведомства.

    Напомним, 15 мая китайский аппарат «Тяньвэнь -1» совершил посадку на поверхность Марса и доставил на планету марсоход. Марсоход займётся исследованиями грунта, ионосферы и климата и будет работать на планете 92 земных дней.

    Марсоход «Чжужун» достигает 1,85 метров в высоту и весит 240 кг.

    Фото: CNSA/Reuters

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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