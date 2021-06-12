Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Китайский марсоход прислал селфи с Красной планеты

    12 Июня 2021, 04:35

    ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - Китайский марсоход «Чжужун» прислал на Землю серию снимков с поверхности Красной планеты, включая изображение самого себя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

    Шестиколесный робот, названный в честь мифологического бога огня и опустившийся на марсианскую равнину Утопия 14 мая, разместил на грунте беспроводную камеру, отъехал на 10 метров к югу и сделал снимок.

    Справа от «Чжужуна» находится платформа с тормозными ракетами, на которой «Чжужун» совершил мягкую посадку.

    И на «Чжужуне», и на платформе четко видны флаги КНР.

    На втором снимке фигурирует только посадочная платформа. Видна рампа, по которой с нее съехал марсоход, и оставленные им при развороте следы в пыли.

    На третьем фото - панорама горизонта, как она выглядит с места посадки.

    Обширная равнина Утопия (Utopia Planitia) находится в северном полушарии Марса.

    Снимки были представлены Национальным космическим управлением КНР на мероприятии в честь успешного продолжения миссии.

    Ресурс самодвижущегося зонда рассчитан на 92 земных или 90 марсианских дней.

    «Чжужун» внешне очень похож на американские марсоходы нулевых годов «Спирит» и «Оппортьюнити». Он весит 240 кг. На высокой мачте установлены камеры и навигационные приборы. Еще пять устройств предназначены для исследования грунта и в целом окружающей среды, включая марсианскую погоду.

    Как более современные марсоходы НАСА, «Кьюриосити» и «Персеверанс», «Чжужун» оснащен лазером для бурения камней, чтобы определять их химический состав. Он также оборудован радаром для поиска подпочвенного льда, аналогичным тому, что установлен на марсоходе «Персеверанс».

    В четверг Университет штата Аризона опубликовал цветное фото «Чжужуна», снятое с орбиты Марса спутником НАСА.

    Автор:

    Освоение космоса
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
    Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
    68 свалок в Атырауской области выявили из космоса
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    5 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане