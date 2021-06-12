Китайский марсоход прислал селфи с Красной планеты

ЛОНДОН. ВВС - КАЗИНФОРМ - Китайский марсоход «Чжужун» прислал на Землю серию снимков с поверхности Красной планеты, включая изображение самого себя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

Шестиколесный робот, названный в честь мифологического бога огня и опустившийся на марсианскую равнину Утопия 14 мая, разместил на грунте беспроводную камеру, отъехал на 10 метров к югу и сделал снимок.

Справа от «Чжужуна» находится платформа с тормозными ракетами, на которой «Чжужун» совершил мягкую посадку.

И на «Чжужуне», и на платформе четко видны флаги КНР.

На втором снимке фигурирует только посадочная платформа. Видна рампа, по которой с нее съехал марсоход, и оставленные им при развороте следы в пыли.

На третьем фото - панорама горизонта, как она выглядит с места посадки.

Обширная равнина Утопия (Utopia Planitia) находится в северном полушарии Марса.

Снимки были представлены Национальным космическим управлением КНР на мероприятии в честь успешного продолжения миссии.

Ресурс самодвижущегося зонда рассчитан на 92 земных или 90 марсианских дней.

«Чжужун» внешне очень похож на американские марсоходы нулевых годов «Спирит» и «Оппортьюнити». Он весит 240 кг. На высокой мачте установлены камеры и навигационные приборы. Еще пять устройств предназначены для исследования грунта и в целом окружающей среды, включая марсианскую погоду.

Как более современные марсоходы НАСА, «Кьюриосити» и «Персеверанс», «Чжужун» оснащен лазером для бурения камней, чтобы определять их химический состав. Он также оборудован радаром для поиска подпочвенного льда, аналогичным тому, что установлен на марсоходе «Персеверанс».

В четверг Университет штата Аризона опубликовал цветное фото «Чжужуна», снятое с орбиты Марса спутником НАСА.