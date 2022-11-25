Китайский лимон плодоносит в оранжерее Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, в зимнике ботанического сада, плодоносит лимон Мейера, или китайский лимон, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ботаническом саду отметили, что лимон Мейера – это гибрид лимона и апельсина, возникший в природных условиях.

Считается, что растений появилось в Китае и является разновидностью так называемого «кантонского лимона», над которым много веков назад основательно поработали китайские садоводы-селекционеры. Отсюда и название.

В США и Европу лимон попал в начале 20-го века благодаря ботанику Френку Мейеру. Вскоре выяснилось, что практически все растения являются носителями вируса тристезы, из-за которого погибли миллионы цитрусовых по всему миру. Те, кто не погибал от вируса, оставались бесплодными. Сами же экземпляры Мейера почти не страдали от действия тристезы, но являлись бессимптомными переносчиками болезни. Подавляющее большинство его деревьев в США и Европе уничтожили.

На постсоветском пространстве лимон Мейера появился уже после того, как калифорнийские ученые вывели его разновидность, которая практически не заражалась злосчастным вирусом. С 1975 года растение стали называть «улучшенным Мейером».

«Равиль Хасанович Рязапов поддерживал отношения с Аллой Вавиловой. Она родилась в семье российских эмигрантов в Харбине. Им пришлось переехать в Казахстан по каким-то причинам. Она, уже будучи в преклонном возрасте, передала лимон в наш ботанический сад в конце 90-х годов. Плодоносить растение начинает в совершеннолетнем возрасте – 18-20 лет ему должно быть», - сказал директор ботанического сада Артур Рязапов.



