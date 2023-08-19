Китайский конгломерат планирует инвестировать в строительство в Казахстане

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Возможности инвестиций в строительство крупных объектов в Казахстане обсудили в Пекине вице-премьер РК Серик Жумангарин и генеральный директор «Beijing Huanju Commercial Management Co.» (дочерняя компания «Wanda Group») Дин И. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции РК.

«Wanda Group» – это китайская многонациональная конгломератная компания, которая входит в число 500 крупнейших корпораций мира. Специализируется на операциях с недвижимостью, инвестициях, индустрии развлечений, здравоохранении и высоких технологиях. В настоящее время компания имеет 286 отелей в 180 городах мира.

Компания заинтересована инвестировать строительство в Астане пятизвездочного отеля, коммерческих комплексов, паркингов и других крупных объектов.

Министр торговли и интеграции предложил передать эскизы проектов казахстанской стороне для рассмотрения на высшем уровне.

«Ваши проекты в Астане должны стать образцом для других стройкомпаний. Полагаю, это будет экосистема, где человеку комфортно находиться: жилой комплекс, школа, детский сад, рекреационная зона, торговый центр, автостоянка, кинотеатр и другие объекты. Астана – это самый быстрорастущий город Казахстана. И недвижимость здесь должна соответствовать требованиям», — подчеркнул Серик Жумангарин и предложил рассмотреть строительство современных торгово-развлекательных центров в крупных городах Казахстана.

«В больших городах Казахстана не хватает такой инфраструктуры. На сегодня уже принят план генеральной застройки Конаева, на западе в Актобе численность достигла 600 тыс. человек, на юге – это Шымкент, хорошими темпами развивается Кызылорда, на севере – Костанай, на востоке – Усть-Каменогорск, где в области проживают более 1 млн человек. Предлагаю начать и с торговых инвестиций, в этом плане МТИ будет вас везде сопровождать. Если интересно, можем предложить девелоперские проекты в других городах Казахстана», — резюмировал вице-премьер.