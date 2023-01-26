Китайский инженер приговорен к 8 годам тюрьмы в США за шпионаж

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Гражданин Китая был приговорен в среду к восьми годам тюремного заключения за шпионаж в пользу китайского правительства путем сбора информации об инженерах и ученых в США, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

31-летний Цзи Чаокун был осужден в сентябре прошлого года за незаконные действия в качестве агента Министерства государственной безопасности Китая (МГБ) и за дачу ложных показаний армии США.

По данным Министерства юстиции, Цзи было поручено предоставить китайской разведке биографическую информацию об инженерах и ученых в США для потенциальной вербовки их в качестве шпионов. Деятельность Цзи была частью усилий МГБ по получению доступа к передовым аэрокосмическим и спутниковым технологиям, разрабатываемым американскими компаниями.

В 2016 году, через год после окончания учебы в Технологическом институте Иллинойса, Цзи поступил на службу в резерв армии США, что позволяло ему в дальнейшем трудоустроится в Америке.

В своем заявлении на службу Цзи ложно заявил, что у него не было никаких контактов с иностранным правительством в течение последних семи лет. Он также не раскрыл свои отношения с сотрудниками китайской разведки.

В 2018 году Цзи провел несколько встреч с агентом правоохранительных органов США под прикрытием, который выдавал себя за представителя МГБ Китая. Во время этих встреч Цзи сообщил, что с его военным удостоверением личности он мог бы посетить и сфотографировать авианосцы класса «Рузвельт». Цзи также объяснил, что как только он получит гражданство США и допуск к службе безопасности через программу армейских резервистов, он будет искать работу в ЦРУ, ФБР или NASA.

Цзи работал под руководством Сюй Яньцзюня, заместителя директора отдела МГБ в провинции Цзянсу, который был приговорен в прошлом году к 20 годам тюремного заключения за участие в заговоре с целью кражи коммерческих секретов нескольких авиационных и аэрокосмических компаний США. Сюй также был первым китайским шпионом, экстрадированным в США для суда после того, как был задержан в Бельгии в 2018 году после расследования ФБР.



Фото: Liu Jie/Xinhua/Getty Images

