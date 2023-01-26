Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 462.04 eur/kzt 504.09

    rub/kzt 6.74 cny/kzt 68.12
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Китайский инженер приговорен к 8 годам тюрьмы в США за шпионаж

    26 Января 2023, 15:36

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Гражданин Китая был приговорен в среду к восьми годам тюремного заключения за шпионаж в пользу китайского правительства путем сбора информации об инженерах и ученых в США, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    31-летний Цзи Чаокун был осужден в сентябре прошлого года за незаконные действия в качестве агента Министерства государственной безопасности Китая (МГБ) и за дачу ложных показаний армии США.

    По данным Министерства юстиции, Цзи было поручено предоставить китайской разведке биографическую информацию об инженерах и ученых в США для потенциальной вербовки их в качестве шпионов. Деятельность Цзи была частью усилий МГБ по получению доступа к передовым аэрокосмическим и спутниковым технологиям, разрабатываемым американскими компаниями.

    В 2016 году, через год после окончания учебы в Технологическом институте Иллинойса, Цзи поступил на службу в резерв армии США, что позволяло ему в дальнейшем трудоустроится в Америке.

    В своем заявлении на службу Цзи ложно заявил, что у него не было никаких контактов с иностранным правительством в течение последних семи лет. Он также не раскрыл свои отношения с сотрудниками китайской разведки.

    В 2018 году Цзи провел несколько встреч с агентом правоохранительных органов США под прикрытием, который выдавал себя за представителя МГБ Китая. Во время этих встреч Цзи сообщил, что с его военным удостоверением личности он мог бы посетить и сфотографировать авианосцы класса «Рузвельт». Цзи также объяснил, что как только он получит гражданство США и допуск к службе безопасности через программу армейских резервистов, он будет искать работу в ЦРУ, ФБР или NASA.

    Цзи работал под руководством Сюй Яньцзюня, заместителя директора отдела МГБ в провинции Цзянсу, который был приговорен в прошлом году к 20 годам тюремного заключения за участие в заговоре с целью кражи коммерческих секретов нескольких авиационных и аэрокосмических компаний США. Сюй также был первым китайским шпионом, экстрадированным в США для суда после того, как был задержан в Бельгии в 2018 году после расследования ФБР.


    Фото: Liu Jie/Xinhua/Getty Images

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

    США Китай Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Снижение цен на бензин ожидается в Кыргызстане
    Дональда Трампа пустят обратно в Facebook и Instagram
    Протесты против высокого обменного курса прошли в Ираке
    Три массовых расстрела в Калифорнии за 44 часа - 19 погибших
    Популярное
    1 Нарушения при проведении дорожного тендера на 1 млрд тенге выявили в Акмолинской области
    2 По 11 специальностям можно бесплатно пройти обучение в Атырау
    3 Как будет развиваться Алматы - представлен генплан города до 2040 года
    4 Казахстан завоевал второе «золото» ЧА-2023 по боксу до 22 лет
    5 Девять медалей завоевала женская сборная Казахстана на ЧА-2023 до 22 лет по боксу
    Новости партнеров