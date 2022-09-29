Китайские ученые готовы создать самое мощное стабильное магнитное поле

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Инженеры из Хуачжунского научно-технического университета на этой неделе начали строить сверхмощный магнит для исследований в китайском городе Ухань (провинция Хубэй, Центральный Китай). Проектируемая установка позволит генерировать короткое магнитное поле силой 110 тесла, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на SCMP.

Согласно сообщению, строительство сверхмощной магнитной установки займет пять лет и обойдется в более 2 млрд юаней (около $276 млн).

Как пишет издание, потенциальные пользователи уже выстроились в очередь для проведения экспериментов с проектируемым магнитом. В их число входят ученые, разрабатывающие новые сверхпроводники и полупроводники, а также исследователи, занимающиеся технологией связи следующего поколения 6G.

Как ранее сообщалось, технический магнит от Китайской академии наук в Хэфэе (провинция Аньхой) создал в августе сильное магнитное поле силой 45,22 тесла.

В 2018 году японской исследовательской группе удалось создать рекордное магнитное поле силой 1200 тесла, но лишь в течение 40 микросекунд. В результате эксперимента часть магнитной установки взорвалась.

Фото: sun9-11.userapi.com















