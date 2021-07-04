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    Китайские космонавты вышли в открытый космос для работ вне станции

    4 Июля 2021, 17:43

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 11:02 воскресенья по пекинскому времени китайские космонавты Лю Бомин и Тан Хунбо вышли в открытый космос из узловой кабины основного модуля «Тяньхэ» китайской космической станции для осуществления внекорабельной деятельности. Об этом сообщили в Канцелярии программы пилотируемой космонавтики Китая, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    Лю Бомин открыл дверцу люка узловой кабины в воскресенье в 08:11 утра, согласно данным вышеупомянутой канцелярии.

    Космонавты одеты в космические скафандры для внекорабельной деятельности нового поколения китайского производства под названием «Фэйтянь» («Полет в космос»). Лю Бомин и Тан Хунбо, находясь в открытом космосе, выполнили ряд задач, включая установку удерживающих устройств для ног и внекорабельной рабочей площадки на механическом рычаге.

    С помощью механического рычага они продолжают совместно выполнять работу по сборке соответствующего внекорабельного оборудования космической станции.

    Третий космонавт Не Хайшэн остается в основном модуле, оказывая Лю Бомину и Тан Хунбо содействие в осуществлении внекорабельной деятельности.

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    Освоение космоса Китай
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