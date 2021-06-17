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    Китайские космонавты вошли на борт собственной орбитальной космической станции

    17 Июня 2021, 20:31

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Экипаж космического корабля «Шэньчжоу-12» спустя девять часов после старта, вошел в базовый модуль «Тяньхэ» орбитальной станции Китайской Народной Республики, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    Как сообщалось, запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2-эф» с космическим пилотируемым кораблем «Шэньчжоу-12» состоялся сегодня, 17 июня 2021 года в 09:22 по пекинскому времени. Спустя шесть с половиной часов полета «Шэньчжоу-12» произвел успешную стыковку со станцией. Еще через три часа три космонавта вошли на борт первой собственной космической станции Китая, которая теперь состоит из трех элементов – базового модуля «Тяньхэ», грузового корабля «Тяньчжоу-2» и пилотируемого «Шэньчжоу-12».

    Планируется, что космонавты – Не Хайшэн (командир экипажа), Лю Бомин и Тан Хунбо будут работать на орбите три месяца. В течение этого времени они будут вести контроль параметров окружающей среды и обеспечения жизнедеятельности, проверять функциональные характеристики оборудования, а также осуществлять внекорабельную деятельность, в том числе ремонтные работы с выходом в пространство за пределы модуля.

    Как известно, Китай собирается построить свою космическую станцию в два этапа (тестирование технологий на орбите в 2021 году и проведение там монтажных работ в 2022 году), на каждом из которых запланировано по шесть пусков.

    Сегодняшний успешный запуск «Шэньчжоу-12» – четвертый по счету на текущей стадии, после него в околоземное пространство в ближайшие полгода будет отправлен один грузовой и один пилотируемый корабль.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Китай
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