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    Китайские компании пригласили к созданию автомобильных кластеров в Казахстане

    19 Мая 2023, 11:15

    СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Промышленная кооперация призвана стать новой опорной точкой для экономического развития стран Центральной Азии. За последние годы совместными усилиями страны региона реализуют ряд крупных проектов в этой отрасли. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на первом Саммите «Центральная Азия – Китай», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «Вовлечение Китая в региональные проекты, безусловно, будет способствовать их эффективному продвижению. В этой связи предлагаю разработать План промышленной кооперации ЦА-КНР с учетом преимуществ и потребностей стран нашего региона», - заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Глава государства также отметил, что огромными перспективами обладает развитие такой наукоемкой сферы, как автомобилестроение.

    «С большим удовлетворением хочу отметить, что взаимодействие Казахстана и Китая в этом направлении выходит на качественно новый уровень. Налажено производство легковых и грузовых автомобилей, реализованы проекты по выпуску электромобилей. Вчера были подписаны соглашения о запуске в нашей стране мелкоузловой сборки ведущих китайских автомобилей. Ведется работа над соответствующей инфраструктурой электрозарядных станций в Казахстане. Казахстан, располагающий большими запасами лития, кобальта, никеля и других важных редких и редкоземельных элементов, готов к широкомасштабному сотрудничеству в данной отрасли», - сказал Президент РК.

    Глава государства пригласил китайские компании к созданию автомобильных кластеров на территории Казахстана, в тех областях, где уже есть успешные примеры производства крупных китайских брендов.

    «Наше правительство предоставит исключительные условия для сотрудничества и защиты их интересов», - заверил Президент РК.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Правительство РК Экономика
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