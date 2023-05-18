Китайские инвестиции в Транскаспийский коридор будут выгодными для Казахстана – эксперт ИМЭП РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанско-китайский инвестиционный круглый стол с участием Президента Касым-Жомарта Токаева прошел в Сиане. Эксперт Института мировой экономики и политики Ерсултан Жансеитов рассказал о перспективах двухстороннего сотрудничества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На саммите «Центральная Азия-Китай» будут обсуждаться, конечно, в первую очередь, вопросы энергетики, транспорта и логистики, а также сельского хозяйства. За последние несколько лет Китай стал для Казахстана очень важным торговым партнером. В прошлом году товарооборот между двумя странами составил 24 миллиарда долларов. По сравнению с 2021 годом произошел рост на 34%. В этом году планируется еще более увеличить этот показатель. Следует отметить, что в указанных 24 миллиардах долларов экспорт Казахстана оказался больше, чем импорт», – отметил Ерсултан Жансеитов.

По его мнению, Китай проявляет интерес к транспортно-логистическим возможностям Казахстана. А именно, на Транскаспийский коридор.

«Большая часть товаров между Россией и Китаем проходит через нас. Теперь три государства стали очень важными транзитными партнерами. Сейчас отдается предпочтение Северному коридору. То есть, из Китая в Казахстан, затем в Россию, далее в страны Европы. Наряду с этим, для нас сейчас стало важно Транскаспийское направление. Необходимо признать, что для него нужны большие инвестиции. Если Китай будет их вкладывать, это будет выгодно для Казахстана», – отметил Е.Жансеитов.

Эксперт считает, что Китай в настоящее время сокращает потребление угля и поворачивается к «зеленой энергетике». В этом плане, будет отдаваться предпочтение атомной энергетике. Поэтому, будет возрастать спрос на главный ресурс для атомной энергетики – уран.

«Казахстан поставляет в Китай, в основном, нефть, а Туркменистан газ. Кроме нефти, следует отметить редкие металлы. В Казахстане имеются их большие запасы. Сейчас Китай развивает «зеленую энергетику». Редкие металлы используются при производстве солнечных панелей, ветряных электростанций. С этой точки зрения, Казахстан считается перспективным партнером для Китая. Также, в Казахстане добывается 42% урана, от его мировой добычи. Чистая энергетика – это атомная энергетика. Поэтому, китайская сторона проявляет интерес к увеличению импорта урана», – сказал Е.Жансеитов.

Напомним, вчера прошел первый день государственного визита Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Китайскую Народную Республику. Об его итогах можно узнать здесь.