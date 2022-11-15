Китайские индексы выросли после встречи лидеров КНР и США

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Рост котировок зафиксирован на фондовых биржах Шанхая, Шэньчжэня и Гонконга во вторник после встречи лидеров КНР и США на полях саммита G20 на индонезийском острове Бали, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайты китайских фондовых площадок.

Индекс Shanghai Composite (SSE), во вторник, к концу торгов поднялся на 1,64%, до отметки 3134,08. Индекс CSI300, отражающий акции 300 крупнейших компаний, торгуемые на фондовых биржах Шанхая и Шэньчжэня («голубые фишки»), вырос на 1,9%.

Индекс фондовой биржи Гонконга (Hang Seng) к концу торгов вырос на 4,1%, а индекс Hang Seng Enterprises вырос на 4,8%.

Рост котировок фондовых бирж Китая наблюдался после прошедшей в понедельник на острове Бали в Индонезии встречи Председателя КНР Си Цзиньпина и Президента США Джо Байдена, в ходе которой состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам двусторонней и международной повестки.

Фото: myfin.by



