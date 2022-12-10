Китайские автомобили в Казахстане: стоит ли покупать?

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане недавно началось строительство нового завода, на котором будут производить китайские автомобили сразу трех марок. Автоэксперты отнеслись к этой новости положительно и ответили: стоит ли покупать китайские машины и какие у них преимущества по сравнению с другими брендами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В последнее время казахстанцы все чаще стали покупать новые авто. По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса, за десять месяцев этого года наши соотечественники приобрели 97 737 единиц легковых автомобилей, а в октябре продано 9 870 новых машин. Одними из самых популярных являются именно автомобили китайских брендов.

Казахстанские автомобильные эксперты считают, что автопромышленность Поднебесной переживает бурный подъем. При этом китайцы стараются оснащать модели необходимыми функциями и опциями. Их автомобили сегодня ни в чем не уступают европейским и японским брендам, а в чем-то порой даже превосходят их. Главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Алексей Алексеев считает, что популярностью в Казахстане китайские бренды пользуются по нескольким причинам.

«В мире сейчас продолжается кризис в автомобильном производстве и это связано с дефицитом чипов. Поэтому сегодня в автосалонах выстраиваются очереди, а новые автомобили приходится ждать от 6 месяцев до 4 лет. У китайских брендов таких проблем нет. Китайские машины есть в наличии и производители готовы поставить столько, сколько угодно рынку. Поэтому они уже завоевали у нас популярность. В продаже китайские машины находятся в первой десятке», - отметил спикер.

«Кроме того, китайские автомобили – современные с хорошим дизайном. Производители дают гарантию до 7 лет», - отметил Алексей Алексеев.

«По надежности я пока ничего не могу сказать. Все покажет время. Хочу отметить, что китайские автомобили очень технологичны. У них большой список опций. Таких даже нет у некоторых популярных и дорогих брендов», - подчеркнул автоэксперт.

Алексей Алексеев не видит причин отказываться от китайских брендов, но при покупке машины каждый человек должен делать самостоятельный выбор. Он отметил, что китайские автомобили экономичны и не страдают от нехватки запчастей.

«Единственное, это момент ликвидности. Насколько упадет цена через 3-5 лет, когда владелец уже захочет продать эту машину? Но опять же, никто не знает: что будет через определенное время и какая будет на них цена», - ответил спикер.

Автоблогер Диаз Абылкасов согласился с тем, что китайский автопром стал креативнее подходить к дизайну.

«По моему мнению, по дизайну и оснащению китайские автомобили сильно продвинулись за счет глобализации, мощного развития автомобильной промышленности, но есть определенные трудности с техникой. Например, настройка, тестирование автомобиля. Зачастую не получается настроить согласованную работу коробки передач и двигателя, подвески. С этим есть проблемы», - подчеркнул автоблогер.

Диаз Абылкасов отметил, что у китайских брендов весьма ограниченный доступ к хорошим двигателям, трансмиссиям, в том числе, полноприводным. Большинство двигателей объемом до двух литров с турбонаддувом, а многие популярные кроссоверы только с передним приводом. Это говорит о том, что у китайского автопрома нет качественных систем полного привода, нет разнообразия силовых агрегатов, а именно двигателей.

«Это двигатели с маленьким объемом. Это обусловлено особенностями китайского законодательства: у них очень высокие налоги на автомобили с мощным двигателем. Турбонаддув они используют, чтобы компенсировать недостаток мощности маленьких моторов», - заявил Диаз Абылкасов.

Спикер отметил, что не многие китайские бренды отличаются выгодной ценой, но преимущество автопрома КНР сейчас в отсутствии проблем с поставками на фоне определенного кризиса и дефицита техники.

Из плюсов Диаз Абылкасов назвал как современный привлекательный дизайн автомобилей, так и хорошее оснащение. Из минусов автоблогер отметил отсутствие информации о ресурсе и надежности китайских авто.

«Это зачастую слабая инженерная проработка, ограниченное количество модификации, то есть трансмиссии, двигателей. Слабая у них техническая начинка. Ну, и главный минус, который пугает казахстанцев - это ликвидность автомобилей. Наши потребители всегда думают, за сколько перепродадут потом этот автомобиль на вторичном рынке, и сколько он потеряет в цене. Это не корейцы, японцы, которые уже известны, на которые уже есть спрос», - добавил он.

Председатель Независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков заметил, что КНР становится одним из крупнейших автопроизводителей в мире.

«По некоторым позициям, к примеру, по производству электромобилей Китай обгоняет весь мир. Электромобили китайского производства по качеству и функциональной характеристике превосходят продукцию мировых брендов. Это уже о чем-то говорит. Что касается автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, то здесь ситуация немного похуже», - считает он.

Эдуард Эдоков отмечает, что чем качественнее становится китайский автомобиль, тем он больше дорожает. Закон рынка таков, что качественный товар не может быть дешевым.

«Покупателям надо смотреть на историю бренда, на объемы производства, гарантийные условия, если им все нравится, и дизайн, и характеристика, то китайские автомобили можно покупать», - сказал автор

Ранее в одном из СМИ сообщалось, что количество китайских автомобильных брендов, официально представленных на казахстанском рынке, увеличилось с 1,96% в 2019 году до 6,55% в августе 2022 года.



