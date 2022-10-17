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    Китайские автобренды намерены открыть заводы в Казахстане

    17 Октября 2022, 15:24

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Компания Hyundai ведет переговоры с тремя китайскими брендами автомобилей, которые хотят открыть в Казахстане заводы. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Глава МИИР на пресс-конференции в Мажилисе сообщил, что сейчас ведутся переговоры с тремя крупными китайскими компаниями.

    «Это самые популярные китайские бренды, они тоже собираются здесь открывать заводы совместно с Hyundai и проводить локализацию», - сказал Каирбек Ускенбаев, отвечая на вопросы журналистов

    Министр также прокомментировал большую очередь на льготное кредитование, которая доходит до трех тысяч.

    «Это очень хорошо, потому что мы сейчас увеличиваем выпуск машин и у людей спрос на машины отечественного производства появляется. Нам необходимо увеличивать объем машин, которые мы производим и дальше», - добавил Каирбек Ускенбаев.


    Автор:

    Серик Сабеков

    Китай МИИР РК Инвестиции
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