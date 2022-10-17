Китайские автобренды намерены открыть заводы в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Компания Hyundai ведет переговоры с тремя китайскими брендами автомобилей, которые хотят открыть в Казахстане заводы. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава МИИР на пресс-конференции в Мажилисе сообщил, что сейчас ведутся переговоры с тремя крупными китайскими компаниями.

«Это самые популярные китайские бренды, они тоже собираются здесь открывать заводы совместно с Hyundai и проводить локализацию», - сказал Каирбек Ускенбаев, отвечая на вопросы журналистов

Министр также прокомментировал большую очередь на льготное кредитование, которая доходит до трех тысяч.

«Это очень хорошо, потому что мы сейчас увеличиваем выпуск машин и у людей спрос на машины отечественного производства появляется. Нам необходимо увеличивать объем машин, которые мы производим и дальше», - добавил Каирбек Ускенбаев.



