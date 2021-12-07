Китайская частная компания Galactic Energy вывела на орбиту пять спутников

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Компания Galactic Energy во вторник с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу, КНР) запустила разработанную ею ракету-носитель Ceres-1, доставив на запланированную орбиту пять спутников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение агентства «Синьхуа».

Ракета-носитель Ceres-1 стартовала в 12:12 по местному времени с космодрома Цзюцюань на северо-востоке Китая и успешно вывела пять спутников на солнечно-синхронную орбиту. Высота орбиты составляет 500 км.

Для ракет серии Ceres-1 этот полет стал вторым по счету. Первый запуск состоялся в ноябре 2020 года. Высота ракеты составляет 19 метров, диаметр – 1,4 м. Взлетная масса – 30 тонн. Данная серия ракет оснащена твердотопливными двигателями. Компания также продолжает исследования и разработку собственной ракеты на жидком топливе.

«Хотя Galactic Energy стала первой национальной частной компанией, достигшей 500-километровой солнечно-синхронной орбиты, вопрос не в том, чтобы выйти на орбиту или насколько высока орбита. Напротив, это способность обеспечить непрерывный и стабильный запуск ракет и крупномасштабное, недорогостоящее производство ракет», - цитируют местные СМИ генерального директора и основателя Galactic Energy Лю Байци.

Компания Galactic Energy основана в 2018 году со штаб-квартирой в Пекине.