Китайская авиакомпания запустила рейсы в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рейсы будут выполняться с частотой 3 раза в неделю на воздушных судах типа «А321», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГА.

«Благодаря совместной работе авиационных властей Республики Казахстан и Китайской Народной Республики, 7 сентября китайская авиакомпания «Loong Airlines» выполнила первый пассажирский рейс по маршруту Ханчжоу – Алматы. Рейсы будут выполняться с частотой 3 раза в неделю (по вторникам, четвергам и субботам) на воздушных судах типа «А321», - говорится в сообщении КГА.

Отмечено, что вход нового авиаперевозчика на рынок воздушных перевозок Республики Казахстан, а также открытие нового авиамаршрута будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, туристического и культурного сотрудничества между странами.

На сегодняшний день «Loong Airlines» выполняет перевозки по 600 внутренним и международным пассажирским и грузовым маршрутам, из более чем, 170 городов.

Авиакомпания является официальным партнером 19-х Летних азиатских игр, которые будут проходить в Ханчжоу.