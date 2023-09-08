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    21:32, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Китайская авиакомпания запустила рейсы в Казахстан

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    Фото: t.me/miirkz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Рейсы будут выполняться с частотой 3 раза в неделю на воздушных судах типа «А321», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГА.

    «Благодаря совместной работе авиационных властей Республики Казахстан и Китайской Народной Республики, 7 сентября китайская авиакомпания «Loong Airlines» выполнила первый пассажирский рейс по маршруту Ханчжоу – Алматы. Рейсы будут выполняться с частотой 3 раза в неделю (по вторникам, четвергам и субботам) на воздушных судах типа «А321», - говорится в сообщении КГА.


    Отмечено, что вход нового авиаперевозчика на рынок воздушных перевозок Республики Казахстан, а также открытие нового авиамаршрута будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, туристического и культурного сотрудничества между странами.

    На сегодняшний день «Loong Airlines» выполняет перевозки по 600 внутренним и международным пассажирским и грузовым маршрутам, из более чем, 170 городов.

    Авиакомпания является официальным партнером 19-х Летних азиатских игр, которые будут проходить в Ханчжоу.


    Теги:
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