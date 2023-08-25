Китайцы запасаются солью после слива радиоактивной воды с японской АЭС

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - В четверг в розничных магазинах некоторых провинций Китая закончилась соль, поскольку потребители ринулись запасаться этой приправой после сброса Японией очищенной радиоактивной воды с поврежденной АЭС «Фукусима» в Тихий океан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Kyodo.



Покупатели обеспокоены тем, что слив воды приведет к заражению морской воды и повлияет на производство соли. Согласно сообщениям, муниципальные власти Пекина призвали граждан не поддаваться панике, заверив, что в городе достаточно запасов соли.

Китайские потребители начали запасаться солью вскоре после того, как разрушительное землетрясение и цунами в марте 2011 года привели к ядерной катастрофе на АЭС. Покупатели также поверили слухам о том, что йодированная соль помогает защититься от радиации.

Ранее сообщалось о том, что 24 августа примерно в 13:00 по местному времени (10:00 по времени Астаны) Япония приступила к сбросу очищенной радиоактивной воды с АЭС «Фукусима», несмотря на опасения местных рыболовецких компаний и соседних стран по поводу влияния на окружающую среду.

В июле Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пришло к выводу, что план сброса соответствует глобальным стандартам безопасности и окажет «незначительное» воздействие на людей и окружающую среду, что побудило правительство Японии приступить к реализации плана сброса воды.

Правительство Южной Кореи заявило, что «уважает» результаты проверки МАГАТЭ, основанной на собственном анализе плана Японии, но «не будет одобрять или поддерживать сброс воды, учитывая сохраняющуюся обеспокоенность общественности».

Китай выступает против этого плана, и в целях защиты здоровья китайских потребителей и обеспечения безопасности импортируемых продуктов питания, Главное таможенное управление с 24 августа приостанавливает импорт морепродуктов, местом происхождения которых является Япония.

Помимо рыбной промышленности Японии, рыболовецкие компании на Филиппинах также выразили обеспокоенность по поводу слива воды.