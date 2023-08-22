Китайцы составляют четверть иностранных рабочих в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 августа 2023 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 14 702 иностранных гражданина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

По данным ведомства, на данный момент в Казахстане насчитывается 1 751 работодатель, использующий иностранную рабочую силу (ИРС). На них работают более 433,4 тысячи граждан Казахстана, что составляет 96% от общей численности работников.

По видам экономической деятельности наибольшее количество работают в сферах: строительства – 5 181 чел. (35%), сельского, лесного и рыбного хозяйства – 1 919 чел. (13%), горнодобывающей промышленности и разработке карьеров – 1 340 чел. (9%), обрабатывающей промышленности – 1 147 чел. (8%), профессиональной, научной и технической деятельности – 829 чел. (6%),

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются: Китай – 3 768 человек (25,6%), Узбекистан – 2 016 человек (14%), Турция – 1 411 человек (9,5%), Индия – 1 391 человек (9,4%).

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории: 551 разрешение для руководителей и их заместителей (первая категория), 2 751 разрешение для руководителей структурных подразделений (вторая категория). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 6 452 и 745 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 1 970 человек, а в рамках корпоративного перевода – 2 233 человека.

В целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается и распределяется квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2023 году общая квота установлена в размере 0,24% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 260 единиц.