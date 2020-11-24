Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Китай запустил зонд для сбора грунта на Луне

    24 Ноября 2020, 08:53

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китай во вторник с космодрома Вэньчан островной провинции Хайнань (Южный Китай) успешно запустил ракету «Чанчжэн-5» с зондом «Чанъэ-5» для исследования Луны, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Государственного космического управления (ГКУ) КНР.

    Миссия данного зонда состоит в сборе и доставке на Землю образцов грунта с поверхности Луны. Ожидается, что лунный зонд «Чанъэ-5» доставит на Землю порядка 2 кг образцов лунного грунта.

    Согласно расчетам, космический аппарат совершит посадку на поверхности Луны в начале декабря текущего года. В целом полет зонда продлится более 20 дней.

    Зонд «Чанъэ-5», общая масса которого составляет 8,2 тонны, состоит из орбитального, спускаемого, возвращаемого и взлетного модулей.

    По словам представителя Центра исследования Луны и космической инженерии ГКУ Пэй Чжаоюй, эта «миссия заложит фундамент для перспективного полета космонавтов на Луну и освоения глубокого космоса, таких как отбор проб и взлет с Марса, астероидов и других небесных тел».

    «Сложный технологический подход, заключающийся в совершении стыковки модулей зонда «Чанъэ-5» на окололунной орбите позволит заложить технологическую основу для пилотируемых лунных миссий», - отметил китайский эксперт.

    Напомним, что китайская программа по исследованию Луны запущена в 2004 году. Она состоит из трех этапов: облета Луны, посадки на ее поверхности и доставки на Землю образцов лунного грунта.


    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Наука Китай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
    Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Из космоса определят площади конопли в Жамбылской области
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Новые кадровые назначения в Казахстане
    3 Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    4 Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    5 Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали