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    Китай запустил спутник для исследования окружающей среды

    21 Сентября 2022, 15:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 21 сентября 2022 года с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая произведен успешный запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2Д» со спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Юньхай-1-03», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    Пуск прошел в штатном режиме, спутник ДЗЗ успешно выведен на заданную орбиту. Новый спутник будет в основном использоваться для исследования атмосферной, морской среды и космического пространства, а также борьбы со стихийными бедствиями и проведения научных экспериментов, говорится в сообщении.

    Для ракет-носителей серии «Чанчжэн»/«Великий поход» этот запуск стал 438-м по счету.

    Предыдущий запуск спутников дистанционного зондирования Земли Китай осуществил 20 августа 2022 года. С помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2D» были успешно запущены три спутника «Яогань-35», предназначенных для научных экспериментов, исследования земельных ресурсов, оценки сельскохозяйственного производства, а также для предотвращения и смягчения последствий стихийных бедствий.

    В 2021 году Китай осуществил 55 космических запусков, поставив национальный рекорд. По данному показателю КНР обошла США, заняв первое место в мире. По статистике текущего года, Поднебесная продолжает держать первенство.

    Фото: news.cn

    Автор:

    Сара Кабикызы

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