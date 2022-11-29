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    Китай запустил пилотируемый корабль «Шэньчжоу-15» к орбитальной станции

    29 Ноября 2022, 21:48

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китай во вторник запустил пилотируемый корабль «Шэньчжоу-15» к орбитальной станции КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Синьхуа».

    29 ноября в 23:08 по пекинскому времени ракета-носитель Long March-2F с пилотируемым космическим кораблем «Шэньчжоу-15» стартовала с космодрома Цзюцюань, расположенного на северо-западе Китая.

    Корабль доставит на орбиту трех космонавтов. Ожидается, что экипаж «Шэньчжоу-15» проведет на орбите около шести месяцев.

    В течение пяти – десяти дней два экипажа будут находиться на орбитальной станции вместе, после смены трое тайконавтов предыдущей миссии «Шэньчжоу-14» вернутся на Землю.

    Экипаж «Шэньчжоу-15» завершит строительство первой орбитальной станции КНР. Основной модуль и два лабораторных модуля «Вэньтянь» и «Мэнтянь» уже состыкованы и работают в штатном режиме.

    Орбитальная станция КНР находится на высоте примерно 400 км и рассчитана на эксплуатацию более 10 лет. К настоящему времени на станции побывало три экипажа из трех человек каждый.


    Фото: «Синьхуа»

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Освоение космоса Китай
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