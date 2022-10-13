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    Китай запустил новый спутник для предупреждения стихийных бедствий

    13 Октября 2022, 10:27

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Новый спутник для предупреждения стихийных бедствий и управления чрезвычайными ситуациями запущен в четверг с космодрома Тайюань китайской провинции Шаньси, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Государственного космического управления КНР.

    Запуск спутника «S-SAR01» осуществлен в четверг в 06:53 по местному времени при помощи ракеты-носителя «March-2C». Основными пользователями спутника станут министерства по управлению чрезвычайными ситуациями, экологии и окружающей среды КНР.

    Как отмечается в сообщении космического ведомства, спутник, получая данные радиолокационного изображения S-диапазона с разрешением 5 метров, сможет предупреждать о стихийных бедствиях. Данные, получаемые со спутника, планируется использовать в таких сферах, как охрана природных и водных ресурсов, сельское и лесное хозяйство, мониторинг землетрясений.


    Фото: cnsa.gov.cn

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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