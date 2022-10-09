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    Китай запустил космическую обсерваторию для раскрытия секретов Солнца

    9 Октября 2022, 10:16

    ЦЗЮЦЮАНЬ. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - В воскресенье Китай произвел успешный запуск обсерватории космического базирования для исследования Солнца ASO-S с космодрома Цзюцюань в Северо-Западном Китае. Этот запуск ознаменовал новый этап для Китая на пути раскрытия секретов Солнца. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    Новый спутник для исследования Солнца был запущен в 07:43 по пекинскому времени с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2Г» Long March-2D и успешно вышел на заданную орбиту.

    Данная обсерватория космического базирования будет в основном использоваться для исследования причинно-следственных связей между солнечными вспышками, корональными выбросами масс и магнитным полем Солнца, также для получения данных, необходимых для прогнозирования космической погоды.

    Для ракет-носителей серии «Чанчжэн» этот запуск стал 442-м по счету.

    Фото: Wang Jiangbo/Xinhua/Global Look Press

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Освоение космоса Китай
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