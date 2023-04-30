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    Китай запускает кампанию по упрощению процедур трансграничной торговли

    30 Апреля 2023, 04:23

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ - В Китае на 2023 год была инициирована специальная кампания, направленная на оптимизацию деловой среды в ключевых пунктах пропуска и дальнейшее содействие упрощению процедур трансграничной торговли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    Кампания, инициированная шестью правительственными учреждениями, включая Главное таможенное управление /ГТУ/ КНР, продлится пять месяцев в 17 городах 12 провинций, включая города Пекин, Тяньцзинь, Шанхай и Чунцин.

    Будут приняты меры по углублению строительства «умных» пунктов пропуска и их цифровой трансформации, а также по поддержке модернизации отрасли внешней торговли, и по поддержке здорового и устойчивого развития новых форм бизнеса.

    Также будут предприняты усилия по улучшению безопасной и бесперебойной работы логистического сектора и цепочек поставок для трансграничного таможенного оформления, стандартизации и снижению затрат на соблюдение требований к импорту и экспорту, а также повышению чувства удовлетворения среди субъектов внешнеторговой деятельности.

    В 2022 году Китай запустил специальную кампанию по облегчению трансграничной торговли в 10 городах страны. Все 10 реформ и инновационных мер, внедренных в рамках кампании, были успешно реализованы, а 501 мера, изданная местными таможенными органами, также достигла заметных результатов.

    Автор:

    Нурумбетова Дархан

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