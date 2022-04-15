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    Китай запретил трансляции компьютерных игр без особого разрешения

    15 Апреля 2022, 12:30

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Главное управление радио и телевидения КНР и Управление печати Отдела пропаганды ЦК КПК постановили запретить трансляции компьютерных игр без особого разрешения, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национальной администрации радио и телевидения Китая.

    По заявлению китайского регулятора запрет направлен на борьбу с жестокостью, распространяемой в прямом эфире посредством трансляции компьютерных игр, и подростковой игровой зависимостью.

    «Строго запрещено транслировать компьютерные игры в Интернете и аудиовизуальных сетях без специального разрешения компетентных органов. В этой связи запрещено использовать фильмы и телесериалы, эстрадные шоу, потоковое видео и короткие видеосервисы для слива незаконного игрового контента», - сообщает национальный регулятор.

    Также поясняется, что власти стремятся к формированию критериев поведения стримеров.

    «Использование прямых трансляций теми, кто нарушает этические нормы, строго запрещено, как и их присутствие на экране. Появление таких людей на экранах будет отслеживаться и пресекаться», - сказано в документе.

    Кроме того, введён запрет на увеличение трафика пользователей на игровой контент и дано указание интернет-платформам сформировать механизмы защиты несовершеннолетних пользователей.

    Напомним, ранее правительство Китая запретило школьникам играть в видеоигры во все будние дни, кроме пятницы, субботы и воскресенья.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

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