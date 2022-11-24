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    Китай зафиксировал рекордное число заболевших COVID-19 за сутки

    24 Ноября 2022, 09:12

    ПЕКИН. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Китайские власти зафиксировали исторический рекорд по росту числа случаев заражения коронавирусом в стране. Как следует из опубликованных в четверг данных Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, за прошедшие сутки медики выявили 31 656 случаев. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Прежде максимальный прирост инфицированных в Китае был зафиксирован 14 апреля - 29 411 случаев. Из официального заявления ведомства следует, что 87% заразившихся, зарегистрированных за прошедший день, - бессимптомные носители.

    Согласно опубликованным данным, 23 ноября от COVID-19 в КНР умер еще один человек, общее число смертей от коронавируса в стране составило 5 232. Распространение коронавируса в Китае за последние дни заметно ускорилось.

    Как следует из докладов, ежедневно публикуемых китайскими властями, вирус в КНР становится все сложнее контролировать, несмотря на огромный опыт, накопленный правительством и медиками при использовании мер политики «нулевой терпимости» к COVID-19.

    Согласно статистике, более 90% инфицированных, проходящих лечение в специализированных медицинских учреждениях страны, - носители коронавируса без симптомов. В конце января этот показатель составлял около 20%.

    Наиболее сложная эпидемическая ситуация по Китаю на текущий момент сложилась в южной провинции Гуандун (на нее приходится примерно 35% заражений за последние несколько недель), за ней следуют город центрального подчинения Чунцин и центральная провинция Хэнань.

    В специальных больницах трех указанных регионов, как видно из официальных данных, насчитывается почти две трети заразившихся (включая бессимптомников), находящихся в больницах КНР под присмотром медицинских специалистов. Рекордная заражаемость наблюдается и в Пекине. За сутки столичные власти уже третий день подряд выявляют здесь 1,4 тыс. - 1,6 тыс. новых случаев.

    По состоянию на 23 ноября в Китае насчитывалось уже 19 190 зон с высоким или повышенным риском заражения коронавирусом. Ровно полгода назад, 23 мая, их было всего 56.
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