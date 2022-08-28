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    Китай выделил 10 млрд юаней на борьбу с засухой и обеспечение урожая

    28 Августа 2022 07:31

    ПЕКИН. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Министерство финансов КНР в пятницу выделило 10 млрд юаней (около 1,46 млрд долларов США) из центрального резервного фонда для поддержки борьбы с засухой и обеспечения осеннего урожая зерновых. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    Около 6,5 млрд юаней из этих средств будут направлены на борьбу с засухой с использованием гидротехнических сооружений. При этом усилия будут сосредоточены на обеспечение населения питьевой водой и водой для орошения полей.

    Еще 3,5 млрд юаней будут направлены на обеспечение осеннего урожая зерновых. Данные средства будут в основном использоваться для поддержки фермеров, пострадавших от засухи, для покупки топлива, пестицидов, семян и других материалов, необходимых для восстановления сельскохозяйственного производства, а также для субсидирования химической продукции, которая может помочь посевам противостоять засухе.

    Министерство призвало местные органы власти своевременно выделить средства, еще больше усилить управление фондами и координировать работу, связанную с ликвидацией последствий засухи и производством зерна.


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