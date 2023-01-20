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    Китай возобновит выездной туризм с 6 февраля

    20 Января 2023, 16:46

    ПЕКИН. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Китай с 6 февраля возобновляет туристические поездки для организованных групп в Россию, Аргентину, Венгрию, Египет, Индонезию и ряд других стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    «С 6 февраля 2023 года туристические агентства и онлайн-компании по всей стране возобновляют в экспериментальном режиме организацию выездных групповых туров и сервиса «авиабилет + отель» для граждан Китая в соответствующие страны», - говорится в сообщении министерства культуры и туризма КНР.

    Помимо России, в списке находятся Аргентина, Венгрия, Египет, Индонезия, Камбоджа, Кения, Куба, Лаос, Малайзия, Мальдивы, Новая Зеландия, Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур, Таиланд, Фиджи, Филиппины, Швейцария, Шри-Ланка и ЮАР.

    19 января представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Го Яньхун заявил на брифинге, что Китай успешно преодолел пик заболеваемости ковидом и частично вернулся к ситуации, которая существовала до начала декабря 2022 года, когда в стране только началось резкое распространение COVID-19.

    Ранее сообщалось, что Казахстан и Китай планируют упростить визовый режим и увеличить частоту авиарейсов.

    Фото: tass.ru

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Туризм Китай Мировые новости
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