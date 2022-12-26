Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Китай возобновит пассажирское сообщение через сухопутные пограничные пункты пропуска

    26 Декабря 2022, 23:15

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Власти Китая с 8 января 2023 года отменяют обязательный карантин по COVID-19 для прибывающих в страну лиц и возобновят пассажирское сообщение через сухопутные пограничные пункты пропуска. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении комплексной группы Госсовета по совместному механизму профилактики и борьбы с эпидемией, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно нововведениям, для въезда на территорию КНР потребуется только отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за 48 часов до приезда. В случае отрицательного результата они смогут въехать в Китай без запроса кода здоровья в диппредставительствах КНР за рубежом при заполнении таможенной декларации о состоянии здоровья.

    Для въезжающих в КНР пассажиров отменяется обязательный карантин по прибытию в страну с 8 января 2023 года.

    «Постепенно возобновляйте въезд и выезд пассажиров через сухопутные пункты пропуска», - отмечается в документе.

    Госкомитет по делам здравоохранения КНР в понедельник опубликовал заявление, в котором указано, что COVID-19 будет исключен из списка инфекционных заболеваний категории «А».

    В 2020 году власти Китая ввели ограничения на въезд на территорию КНР для прибывающих из-за рубежа лиц.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Китай Коронавирус в мире
    Новости по теме
    Новости по теме
    Китай вновь откроет границы, отменит карантин по COVID-19 с 8 января
    В Китае перестали публиковать ежедневные данные о ковиде
    18 человек заблокированы из-за обрушения на руднике в Синьцзяне
    Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в Китае
    Популярное
    1 Стала известна судьба подаренного Головкиным Мурате казахского чапана
    2 Тарифы на комуслуги вырастут в Казахстане
    3 Снег и дождь ожидаются в Казахстане 27 – 29 декабря
    4 Опубликованы итоги деятельности Касым-Жомарта Токаева за 2022 год
    5 Названо место Елены Рыбакиной в рейтинге WTA по итогам 2022 года
    Новости партнеров