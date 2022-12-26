Китай возобновит пассажирское сообщение через сухопутные пограничные пункты пропуска

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Власти Китая с 8 января 2023 года отменяют обязательный карантин по COVID-19 для прибывающих в страну лиц и возобновят пассажирское сообщение через сухопутные пограничные пункты пропуска. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении комплексной группы Госсовета по совместному механизму профилактики и борьбы с эпидемией, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно нововведениям, для въезда на территорию КНР потребуется только отрицательный тест на коронавирус, сделанный не более чем за 48 часов до приезда. В случае отрицательного результата они смогут въехать в Китай без запроса кода здоровья в диппредставительствах КНР за рубежом при заполнении таможенной декларации о состоянии здоровья.

Для въезжающих в КНР пассажиров отменяется обязательный карантин по прибытию в страну с 8 января 2023 года.

«Постепенно возобновляйте въезд и выезд пассажиров через сухопутные пункты пропуска», - отмечается в документе.

Госкомитет по делам здравоохранения КНР в понедельник опубликовал заявление, в котором указано, что COVID-19 будет исключен из списка инфекционных заболеваний категории «А».

В 2020 году власти Китая ввели ограничения на въезд на территорию КНР для прибывающих из-за рубежа лиц.



