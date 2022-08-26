Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 477.54 eur/kzt 476.11

    rub/kzt 7.95 cny/kzt 68.05
Прогноз погоды
Нур-Султан: +12+14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Китай увеличил импорт золота из России в июле в 8,5 раза

    26 Августа 2022 17:44

    ПЕКИН. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Китай на фоне введения санкций Запада на закупку российского золота увеличил в июле его импорт из РФ в 8,5 раза по сравнению с предыдущим месяцем, до $108,79 млн. Об этому свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Как следует из статистики, опубликованной в ежемесячно обновляемой системе китайского ведомства, Россия в июле вошла в десятку ведущих поставщиков золота Пекину. Первое место принадлежит Швейцарии, за ней следуют Канада, Австралия, Южноафриканская Республика и Сингапур.

    Согласно данным ГТУ, за январь - июль Китай импортировал из РФ золото на $133,6 млн - втрое больше, чем за аналогичный период 2021 года.


    Фото: g.foolcdn.com
    Экономика Россия Китай Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Таможенники разъяснили порядок ввоза автомашин из Казахстана в Россию
    Золотые украшения на 1 млн тенге украл костанаец
    Более 2 300 золотых слитков продано в августе в РК
    Бустерную прививку обновленными вакцинами одобрили в ФРГ
    Популярное
    1 Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета безопасности
    2 Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан
    3 Озвучены сроки выдвижения кандидатов в Президенты РК
    4 УЕФА отреагировал на историческое достижение сборной Казахстана
    5 Где смотреть трансляцию матча Казахстан — Беларусь в Лиге наций
    Новости партнеров