Китай успешно вывел на орбиту три спутника различного назначения

НУР- СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ракета-носитель «Чанчжэн-2D» с тремя спутниками на борту успешно стартовала сегодня с китайского космодрома «Цзюцюань» в провинции Ганьсу, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на информационное агентство Синьхуа.

По сообщению Китайской корпорация космической науки и техники (CASC), пуск был осуществлен в среду в 15.19 по местному времени (13.19. по времени Нур-Султана). Все три спутника, включая спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Гаофэнь-9», были успешно выведены на заданную орбиту.

Спутник ДЗЗ «Гаофэнь-9» будет использоваться для наблюдения за поверхностью Земли, городского планирования, нужд сельского хозяйства, прогнозирования стихийных бедствий. Вместе с тем спутник может предоставлять информационное обеспечение для реализации крупных национальных проектов, таких как инициатива «Один пояс – один путь» и модернизации национальной обороны.

Спутник «Хэдэ-5» разработан пекинской компанией China Head Aerospace Technology и будет преимущественно применяться для нужд судоходства и навигации.

Третий спутник «Писин-3А» был разработан Чжэцзянским университетом для исследований спутниковых технологий, таких как контрольные приемоответчики и электронные системы спутника.

Для ракет-носителей семейства «Чанчжэн» это была уже 335-я миссия.