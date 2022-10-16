Китай сосредоточится на высококачественном развитии – Си Цзиньпин

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китай сосредоточится на высококачественном развитии. С таким заявлением в воскресенье на открытии ХХ съезда Коммунистической партии Китая (КПК) выступил генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) КПК Си Цзиньпин, передает собственный корреспондент МИА «Казинфом».

«Без прочного материального и технологического фундамента невозможно построить сильное во всех отношениях социалистическое современное государство», - заявил Си Цзиньпин в отчетном докладе.

По его словам, высококачественное развитие остается главным приоритетом Китая, а реформы будут проводиться в направлении социалистической рыночной экономики и высокоуровневой открытости.

Си Цзиньпин проинформировал, что Китай в последние годы добился прорыва по ряду ключевых технологий, включая космические и атомные проекты, создание сверхмощных компьютеров, а также в области биологических технологий, используемых в фармацевтике.

Он также подчеркнул, что образование, технологии и таланты являются основой для развития страны. Китай принял инициативу «Один пояс, один путь», которая стала платформой для международного сотрудничества, и стал крупным торговым партнером для более 140 стран и регионов, занял первое место в мире по общему объему торговли товарами, а также лидирует по привлечению иностранных и внешних инвестиций.

Ранее сообщалось, что ХХ съезд Компартии Китая открылся в Пекине 16 октября.

Фото: Xinhua



