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    Китай сосредоточится на высококачественном развитии – Си Цзиньпин

    16 Октября 2022, 11:13

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китай сосредоточится на высококачественном развитии. С таким заявлением в воскресенье на открытии ХХ съезда Коммунистической партии Китая (КПК) выступил генеральный секретарь Центрального комитета (ЦК) КПК Си Цзиньпин, передает собственный корреспондент МИА «Казинфом».

    «Без прочного материального и технологического фундамента невозможно построить сильное во всех отношениях социалистическое современное государство», - заявил Си Цзиньпин в отчетном докладе.

    По его словам, высококачественное развитие остается главным приоритетом Китая, а реформы будут проводиться в направлении социалистической рыночной экономики и высокоуровневой открытости.

    Си Цзиньпин проинформировал, что Китай в последние годы добился прорыва по ряду ключевых технологий, включая космические и атомные проекты, создание сверхмощных компьютеров, а также в области биологических технологий, используемых в фармацевтике.

    Он также подчеркнул, что образование, технологии и таланты являются основой для развития страны. Китай принял инициативу «Один пояс, один путь», которая стала платформой для международного сотрудничества, и стал крупным торговым партнером для более 140 стран и регионов, занял первое место в мире по общему объему торговли товарами, а также лидирует по привлечению иностранных и внешних инвестиций.

    Ранее сообщалось, что ХХ съезд Компартии Китая открылся в Пекине 16 октября.

    Фото: Xinhua

    Автор:

    Руслан Сулейменов

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