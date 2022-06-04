Китай раскрыл задачи пилотируемой космической миссии «Шэньчжоу-14»

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Предстоящая космическая миссия «Шэньчжоу-14» в составе трех тайконавтов (так в Китае называют космонавтов) завершит строительство первой орбитальной станции КНР «Тяньгун» («Небесный дворец»), передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Китайское космическое агентство пилотируемых запусков (CMSA).

По информации CMSA, пилотируемая космическая миссия «Шэньчжоу-14» завершит строительство орбитальной станции «Тяньгун» с базовой трехмодульной структурой, состоящей из основного модуля «Тяньхэ» и лабораторных модулей «Вэньтянь» и «Мэнтянь». Ожидается, что экипаж этой миссии пробудет на орбите шесть месяцев.

По словам заместителя директора CMSA Линь Сицяна, орбитальную станцию преобразуют в национальную космическую лабораторию.

Пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-14» с экипажем на борту стартует в это воскресенье в 10:44 ч. по пекинскому времени с космодрома «Цзюцюань» на северо-западе Китая.

Основной модуль находится на орбите почти год, за это время завершены такие миссии, как сближение и стыковка двух пилотируемых и двух грузовых космических кораблей, многомесячное пребывание экипажей на станции.

Космическая станция «Тяньгун» будет работать на высоте 340-450 км в течение более 10 лет. Станция будет иметь Т-образную форму с основным модулем и двумя лабораторными модулями по бокам. Общая масса станции составит 66 тонн. В космической станции в обычное время могут разместиться от трех космонавтов и до шести во время смены экипажа. Длина основного модуля орбитальной станции составляет 16,6 м, максимальный диаметр – 4,2 м, масса – 22,5 тонны.