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Китай призывает США прекратить продажу оружия Тайваню

30 Декабря 2022, 19:18
Китай призывает США прекратить продажу оружия Тайваню

ПЕКИН. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - Китай в пятницу призвал США прекратить продажу оружия Тайваню и военные контакты с ним, а также перестать создавать новые факторы, которые могут привести к напряженности в регионе Тайваньского пролива, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на новостное агентство «Синьхуа».

«Китай примет решительные меры для защиты своего суверенитета и интересов безопасности», - заявил на очередной пресс-конференции официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя недавнее одобрение Госдепартаментом США продажи оружия Тайваню.

Китайская сторона всегда решительно выступает против продажи оружия США китайскому региону Тайвань, подчеркнул он.

КНР призывает США строго соблюдать принцип одного Китая и положения трех совместных китайско-американских коммюнике, а также практическими действиями претворять в жизнь сделанное руководством США обещание не поддерживать «независимость Тайваня», резюмировал Ван Вэньбинь.


Фото: www.reuters.com

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