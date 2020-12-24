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    Китай приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса

    24 Декабря 2020, 18:07

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Китай приостанавливает авиасообщение с Великобританией из-за выявленного нового штамма коронавируса. С таким заявлением в четверг выступил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Ван Вэньбинь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Великобритания недавно объявила о выявлении нового штамма коронавируса и уведомило об этом Всемирную организацию здравоохранения. Многие страны также объявили о принятии мер по закрытию границ и приостановлению авиасообщения с Великобританией», - отметил дипломат.

    «Принимая во внимание мутацию вируса и его возможное влияние, в целях охраны здоровья людей и защиты обменов, а также учитывая практику других государств, Китай приостанавливает авиасообщение между Китаем и Великобританией», - подчеркнул Ван Вэньбинь.

    Ранее некоторые китайские авиакомпании, в том числе одна из крупнейших China Southern Airlines прекратили полеты между Китаем и Великобританией.

    Посольство КНР в Великобритании закрыло свои визовые центры в Лондоне и Манчестере.

    В минувший понедельник также было приостановлено авиасообщение между Гонконгом и Великобританией. Органы здравоохранения Гонконга на этой неделе выявили, что два студента, вернувшихся из Великобритании, были заражены новым штаммом коронавируса, недавно обнаруженным в Великобритании.

    Напомним, что в воскресенье Великобритания сообщила о рекордном ежедневном росте числа подтвержденных случаев заболевания коронавирусом - 35 928 случаев заражения.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Здравоохранение Китай Великобритания
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