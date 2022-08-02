Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Китай принял председательство в Совете Безопасности ООН

    2 Августа 2022 16:38

    ПЕКИН. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - С 1 августа Китай стал очередным председателем Совета Безопасности ООН. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

    Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь председательствовал на внутренних консультациях СБ ООН, где был одобрен план работы органа на август.

    Согласно плану, в августе СБ ООН рассмотрит ряд вопросов, включая проблемы в Йемене, Сирии, Ливии, на Среднем Востоке, в Палестине и борьбу с терроризмом. По инициативе китайской стороны Совбез также проведет два специальных заседания по темам: «Поддержание общей безопасности» и «Наращивание потенциала африканских стран».

    По словам постпреда, Китай продвигает повестку дня ООН в области развития. Поднебесная выдвинула Инициативу в области глобального развития, которая позволяет придать новый импульс и внести вклад в достижение установленных ООН целей в области устойчивого развития на период до 2030 года, преодоления глобального продовольственного кризиса, неравенства и дисбаланса в развитии.

    Чжан Цзюнь подтвердил, что Китай всегда активно выполнял свои финансовые обязательства перед ООН. КНР является вторым государством по величине уплаченных взносов в регулярный бюджет ООН и в бюджет миротворческих операций.


    Фото: old.vecher.kz
    #ООН #Китай #Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Три человека погибли в результате нападения на детский сад в Китае
    Желтый уровень из-за жары объявили в нескольких регионах Китая
    VII ЭКСПО «Китай-Евразия» пройдет в августе в Урумчи
    Генсек ООН заявил о высочайшем риске применения ядерного оружия
    Популярное
    1 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Жетысуской области
    2 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области
    3 Назначен аким Ескельдинского района Жетысуской области
    4 Назначен руководитель территориального департамента АДГС по Улытауской области
    5 Двух автоугонщиков задержали в Алматы