Китай принял председательство в Совете Безопасности ООН

ПЕКИН. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - С 1 августа Китай стал очередным председателем Совета Безопасности ООН. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь председательствовал на внутренних консультациях СБ ООН, где был одобрен план работы органа на август.

Согласно плану, в августе СБ ООН рассмотрит ряд вопросов, включая проблемы в Йемене, Сирии, Ливии, на Среднем Востоке, в Палестине и борьбу с терроризмом. По инициативе китайской стороны Совбез также проведет два специальных заседания по темам: «Поддержание общей безопасности» и «Наращивание потенциала африканских стран».

По словам постпреда, Китай продвигает повестку дня ООН в области развития. Поднебесная выдвинула Инициативу в области глобального развития, которая позволяет придать новый импульс и внести вклад в достижение установленных ООН целей в области устойчивого развития на период до 2030 года, преодоления глобального продовольственного кризиса, неравенства и дисбаланса в развитии.

Чжан Цзюнь подтвердил, что Китай всегда активно выполнял свои финансовые обязательства перед ООН. КНР является вторым государством по величине уплаченных взносов в регулярный бюджет ООН и в бюджет миротворческих операций.





Фото: old.vecher.kz