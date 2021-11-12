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    Китай примет простаивающие на границе с Казахстаном грузы

    12 Ноября 2021, 12:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Китайская сторона намерена увеличить количество железнодорожных составов в направлении Казахстана и принять простаивающие грузы на казахстанской стороне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД МФ РК.

    В Комитете государственных доходов МФ РК сообщили об итогах переговоров между заинтересованными государственными органами РК и КНР по вопросу функционирования пунктов пропуска на казахстанско-китайской границе в условиях COVID-19.

    11 ноября 2021 г. в режиме видеоконференцсвязи проведены переговоры между заинтересованными государственными органами Республики Казахстан (РК) и Китайской Народной Республики (КНР) по вопросу функционирования автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска на казахстанско-китайской государственной границе в условиях COVID-19.

    Казахстанскую делегацию возглавил вице-министр финансов РК Марат Султангазиев, китайскую сторону - заместитель Председателя Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Лю Сушэ. В мероприятии приняли участие представители министерств иностранных дел, здравоохранения, индустрии и инфраструктурного развития, торговли и интеграции, сельского хозяйства РК, Пограничной службы КНБ РК, АО «НК КТЖ», а также руководители заинтересованных государственных органов Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

    В ходе переговоров Стороны подтвердили приверженность ранее достигнутым договоренностям на высоком уровне, направленных на укрепление транспортно-коммуникационной взаимосвязанности и межрегиональных контактов, содействие повышению качества торгово-экономического сотрудничества.

    По результатам переговоров, стороны договорились принять совместные меры по увеличению пропускной способности на автомобильных и железнодорожных пунктах пропуска казахстанско-китайской государственной границы, проведению противоэпидемических мероприятий в отношении автотранспортных средств и грузов.

    Китайская сторона отметила, что для восстановления деятельности пункта пропуска «Калжат» - «Дулаты» на китайской стороне необходимо провести дополнительные строительные работы для обеспечения противоэпидемической безопасности пунктов пропуска. При этом Народное правительство СУАР КНР сообщило о готовности восстановить деятельность автомобильного пункта пропуска «Майкапчагай – Зимунай» на казахстанско-китайской границе при условии соблюдения строгих мер санитарно-эпидемиологического контроля.

    Кроме того, китайская сторона подтвердила намерение в ближайшее время увеличить количество железнодорожных составов в направлении РК и принять простаивающие грузы на казахстанской стороне.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Бизнес Экономика Минфин РК Китай
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