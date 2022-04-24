Китай празднует собственный День космонавтики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начиная с 2016 года, Китайская Народная Республика установила свой День космонавтики. В качестве знаменательной даты была выбран день 24 апреля, в честь запуска первого спутника «Дунфанхун-1» (Dongfanghong-1) в космос 24 апреля 1970 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В преддверии космического праздника в стране проведено более 200 космических мероприятий, так как День космонавтики Китая призван вдохновить общественность на получение научных знаний, генерирование инновационных идей и продвижение научного духа, сообщают СМИ .

Как известно, сегодня КНР уверенно выходит на передовые позиции мировой космонавтики и власти Китая приглашают иностранных космонавтов для работы на своей орбитальной станции.