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    Китай празднует собственный День космонавтики

    24 Апреля 2022, 18:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начиная с 2016 года, Китайская Народная Республика установила свой День космонавтики. В качестве знаменательной даты была выбран день 24 апреля, в честь запуска первого спутника «Дунфанхун-1» (Dongfanghong-1) в космос 24 апреля 1970 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В преддверии космического праздника в стране проведено более 200 космических мероприятий, так как День космонавтики Китая призван вдохновить общественность на получение научных знаний, генерирование инновационных идей и продвижение научного духа, сообщают СМИ .

    Как известно, сегодня КНР уверенно выходит на передовые позиции мировой космонавтики и власти Китая приглашают иностранных космонавтов для работы на своей орбитальной станции.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса Китай Дата
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